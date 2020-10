Disabile violentata in Sicilia, arrestato un operatore sociosanitario

AGI – E’ in stato di fermo ed ha confessato, l’operatore dell’Irccs Oasi di Troina che ha abusato di una paziente gravemente disabile, rimasta incinta dopo la violenza subita. L’uomo di 39 anni, assistente sociosanitario di Troina, è accusato di violenza sessuale aggravata commessa su disabile che gli era affidata. E’ stato il legale nominato dai familiari della giovane, affetta da una rara patologia genetica, a presentare alla Squadra mobile di Enna lo scorso 11 settembre la denuncia dopo che alla famiglia era stato comunicato dai responsabili dell’Oasi che la giovane, non in grado di prestare consenso, era in stato di gravidanza.

