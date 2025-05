disabili,-il-direttore-d’orchestra:-“ogni-bimbo-ha-potenziale-da-ascoltare-e-valorizzare”

(Adnkronos) – “Ogni bambino ha un potenziale che deve essere ascoltato e valorizzato”. Sono le parole con cui il direttore d’orchestra Lorenzo Porzio ha spiegato il valore educativo e umano del laboratorio musicale ‘I concerti della speranza’ nato per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un’occasione di condivisione attraverso la musica, di cui si è svolta oggi la prima edizione presso il Teatro dei Ginnasi della Capitale. Il format è stato ideato e promosso da Musica su Roma e SuperJob, la piattaforma gratuita di e-recruitment nata dalla collaborazione tra Neopharmed Gentili e Michael Page per costruire un ponte tra le persone diversamente abili e il mondo del lavoro.

“Attraverso il suono e il ritmo – ha aggiunto Porzio – cercheremo di far sentire questi ragazzi ognuno l’anello di una catena, fatta di bellezza, di comunione, di sentimenti: dovranno anche capire che ognuno di loro è fondamentale, perché se anche solo un anello di questa catena si spezza, la catena non esiste più. L’orchestra è come una famiglia dove ognuno impara ad ascoltare e prendersi cura degli altri. È un percorso di crescita che non forma solo musicisti, ma persone migliori”, ha concluso.