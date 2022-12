Disabili Lombardia, Pd a Fontana: leggi regionali senza risorse

Borghetti: legge su caregiver e vita indipendenti non sue

Milano, 15 dic. (askanews) – “Il presidente Fontana sulle politiche per le persone con disabilità è davvero in grande difetto, e lo dimostra il fatto che a suo supporto porta leggi che non solo non sono state volute da lui, ma non le ha neanche dotate di risorse sufficienti per renderle davvero efficaci. Fontana non ha avuto né il coraggio né la volontà”. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti, del Pd, risponde al presidente Attilio Fontana che, alle critiche sul disinteresse della sua giunta rispetto alle persone con disabilità, ha risposto di aver fatto approvare due leggi regionali, una sui caregiver familiari e una a sostegno della vita indipendente.

“La legge sui caregiver e quella sulla vita indipendente sono innovative – continua Borghetti – ma la prima è stata proposta da noi, dal Pd, mentre la seconda dalle associazioni. Fontana se le appunta al petto come una medaglia ma l’unica cosa di cui può vantare la paternità è il loro sottofinanziamento. Gli offro però una possibilità: quella di votare la prossima settimana il mio emendamento al bilancio con cui chiedo di raddoppiare le risorse, da uno a due milioni di euro l’anno. Per il resto, tutti ricordiamo i tagli che la giunta Fontana tentò di fare con l’assessore Bolognini ai contributi per la disabilità grave e gravissima, fermati solo dall’insurrezione degli interessati e delle loro associazioni, sostenuti da noi e dal centrosinistra”.

continua a leggere sul sito di riferimento