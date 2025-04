disastro-alla-funivia-di-faito,-almeno-4-i-morti

Il cavo di trazione si è spezzato

Castellammare di Stabia, 17 apr. (askanews) – “Sì c’è stato spavento all’interno del condominio, abbiamo visto la funivia barcollare proprio”… dice un residente di Castellammare di Stabia.E’ di almeno quattro vittime, tra cui il macchinista, e un ferito grave il bilancio dell’incidente alla Funivia del Monte Faito che collega la cima alla città di Castellamare. Secondo le prime indagini la cabina a monte è precipitata al suolo prima di arrivare al capolinea quando, nel primo pomeriggio, si è spezzato il cavo di trazione. I 16 passeggeri a bordo della cabina a valle, rimasta sospesa nel vuoto vicino alla stazione di partenza, sono stati tratti tutti in salvo. In gran parte si parla di turisti stranieri.”Io ho avuto molta paura… Spero solo che non sia una cartolina brutta per Castellammare e che indagheranno bene” dice un altro abitante.