Disastro Inter, è fuori dall’Europa! Ziliani non ci sta e umilia Conte: “Mister 12 milioni? Una calamità”

L’Inter pareggia con lo Shakhtar ed è clamorosamente fuori dall’Europa. I ragazzi di Conte non riescono neanche ad agguantare l’Europa League… sono proprio gli ucraini ad andare nell’Europa junior. Il giornalista Paolo Ziliani ritiene il tecnico Conte il principale responsabile di questa debacle. Queste le sue parole affidate a twitter: “Un anno e mezzo di insulti. Per aver messo in guardia fin dal primo giorno su mister 12 milioni. Una calamità. Capace solo di piangere e di raccontare favole ai gonzi. Complimenti vivissimi.

Ziliani umilia Conte

