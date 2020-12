La Real Sociedad “perde pezzi” in vista del prossimo turno di Europa League che vedrà i baschi di scena allo Stadio Maradona del Napoli. La partita deciderà le sorti del girone di Europa League, ai ragazzi di Gattuso basterà un punto per blindare la qualificazione al turno successivo. La Erreala, già orfana del suo fantasista Oyarzabal, potrebbe perdere in vista di Napoli, anche il suo giocatore più rappresentativo: David Silva. Infatti, durante il riscaldamento della gara di oggi contro l’Alaves (partita che si è chiusa a reti inviolate), il talento spagnolo ha riportato un problema di natura muscolare. A questo punto, l’ex City è in forte dubbio per il match di Europa League contro il Napoli.

The post Disastro Real Sociedad, perde i due giocatori più rappresentativi in vista della trasferta di Napoli appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento