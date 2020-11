Disastro totale Valeri: la gomitata di Ibra a Koulibaly grida ancora vendetta… era da rosso! (VIDEO!)

Nel corso del secondo tempo di Napoli-Milan, Zlatan Ibrahimovic stende clamorosamente Kalidou Koulibaly con una gomitata violenta in pieno viso. Per l’arbitro Valeri (disastroso stasera, basti vedere la gestione del primo giallo a Bakayoko) è tutto regolare. Nel salottino di Sky, Caressa chiede al suo parterre se questo episodio sia da espulsione. L’intervento di Bergomi toglie ogni dubbio: “Per il calcio di oggi basta alzare il gomito per sanzionare il giocatore che interviene, non capisco perché l’arbitro non abbia ravvisato alcuna irregolarità”.

La chiosa è di Caressa che dice: “Il var poteva intervenire solo se considerava questo intervento da rosso diretto”. Gli estremi per l’espulsione, aggiungiamo noi al di là di ogni partigianeria, c’erano tutti. Ibra di fatto demolisce Koulibaly che, anche se si accascia, dà poco nell’occhio solo perché ha la struttura fisica per reggere certe bordate. Più “ecumenico” Bergonzi a TMW Radio: “Valeri ha valutato fortuito quell’intervento ma mi lascia qualche dubbio”.

