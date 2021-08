POTENZA – Un incendio, le cui cause al momento non sono note, è divampato nella discarica di rifiuti della zona industriale La Martella, a Matera. Sul posto è subito accorso il personale dell’amministrazione comunale insieme ai vigili del fuoco, che stanno domando l’incendio.In via precauzionale il Comune ha invitato gli abitanti dei borghi e delle zone di Matera Nord a tenere chiuse le finestre e a quanti si trovino nei pressi della zona industriale ad adottare ogni forma di precauzione per evitare l’esposizione ai fumi.

MELODIA (SINDACA DI ALTAMURA): “NUBE VERSO LA CITTÀ”

La sindaca di Altamura (Bari) Rosa Melodia invita la cittadinanza a “chiudere le finestre e a evitare possibilmente di esporsi ai fumi” provocati dall’incendio scoppiato nella discarica per rifiuti che si trova nella zona industriale “La Martella” a Matera. Il rogo “ha sviluppato una densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza – scrive sui social Melodia – La densa nube è diretta verso il nostro abitato”. Sul posto sono al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Discarica di rifiuti in fiamme a Matera, ancora incerte le cause proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento