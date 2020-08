“Disconnessi”, nuovo programma in arrivo su Italia 1: protagonisti tre ex gieffini

È in arrivo un nuovo programma sulla rete giovane del Biscione, ovvero Italia 1: Disconessi, il nome del programma vedrà alla conduzione tre ex gieffini. Vediamo di capire chi sono.

Stando a quanto riporta il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini è in arrivo su Italia 1, nella nuova stagione televisiva un programma tutto giovane per i giovani che avrà al timone tre ex gieffini amatissimi dal pubblico. Ci riferiamo a Giulia Salemi, che partecipò al Grande Fratello Vip 3 e altri due, reduci dall’ultimo Grande Fratello Vip: Paola Di Benedetto, la vincitrice, e Paolo Ciavarro classificatosi al secondo posto.

Disconnessi, in onda nel weekend su Italia 1, subito dopo Studio Aperto

Il programma come dicevamo è fatto da giovani per i giovani, andrà in onda nel week end su Italia 1, subito dopo Studio Aperto e racconterà le tendenze del momento e del mondo giovanile in generale, dalle abitudini, ai gusti, passando per il modo di esprimersi e ovviamente la moda.

Insomma per i fan dei tre ex gieffini è proprio una bella notizia: potranno rivedere i loro beniamini tutti i week end su Italia 1, subito dopo Studio Aperto. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore sui social Paolo Ciavarro e Paola di Benedetto hanno postato una foto con la didascalia, “Attenti a quei tre” che pare confermare la notizia data da Chi. Tuttavia poi, la foto è stata prontamente cancellata dai social.

Ancora non ci sono notizie certe sulla data di messa in onda del programma che parlerà di giovani e di tendenze.

La Di Benedetto, contrariamente a tutti i pronostici, ha vinto la quarta edizione del reality targato Endemol Shine Italy. Mentre Paolo Ciavarro ha tenuto banco, sempre nella stessa edizione, per la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina.

Giulia Salemi, invece, influencer seguitissima ci ha fatto sognare con la storia d’amore all’interno del reality con Francesco Monte. Tuttavia la liason, fu un fuoco di paglia e si spense subito dopo la fine del reality show.

Ora pare che la Bella Salemi abbia un nuovo amore: un imprenditore, Moshe. I due, sarebbero stati avvistati tra la Francia e la Sardegna, a quanto fa sapere il settimanale Chi.

Mentre Francesco Monte è da tempo fidanzato con una nota modella ed impegnato nel suo nuovo progetto musicale di cui ci ha parlato in questa nostra intervista.

