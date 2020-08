Agi – Discoteche aperte in Sardegna, non solo a Ferragosto, ma fino alla fine del mese. Si potrà ballare nei locali notturni all’aperto dell’isola, ma in pista si dovrà rispettare rigorosamente la distanza di due metri. È quanto deciso il presidente della Regione Christian Solinas con una ordinanza emanata poco prima della mezzanotte di ieri.

Il ‘caso’ discusso in Consiglio regionale

Un provvedimento deciso dopo una giornata convulsa caratterizzata dalle pressioni degli esercenti e dalle richieste di molti consiglieri regionali che sono arrivati a interrompere il dibattito in aula sulla riforma sanitaria per occuparsi dell’apertura dei ‘locali da ballo’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Discoteche aperte in Sardegna, ma si balla a due metri di distanza proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento