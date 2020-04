Discovery dà un nuovo logo a Real Time e Giallo: ecco come cambia la grafica dei due canali | IMMAGINI

No, non si è rotto il televisore. Chi, ultimamente, si è sintonizzato su Real Time e su Giallo l’avrà sicuramente notato. Il logo di due dei canali di punta del gruppo Discovery ha subìto formali cambiamenti.

Discovery dà un nuovo logo a Real Time e Giallo: i due canali cambiano grafica e i colori diventano grigi

Da venerdì 10 aprile 2020, in alto a sinistra, è spuntata una nuova grafica. I tratti distintivi dei precedenti loghi di Real Time e Giallo, introdotti nel 2014, hanno lasciato spazio ad un’inattesa novità.

Sia per il logo del canale 31 che per quello del numero 38 del Digitale Terrestre, l’iniziale “D”, presente nella parte superiore del piccolo schermo, è stata or ora sostituita dalla nuova scritta “Discovery” riportata per esteso.

Quanto ai loghi veri e propri, invece, rimangono sostanzialmente invariati. Nonostante ciò, i colori diventano monotematici e una scala di grigi va a sostituire i vecchi ciliegia e turchese riservati a Real Time e il precedente giallo di Giallo (scusate il gioco di parole).

Discovery, in futuro canali unificati? L’ipotesi

Almeno per ora, però, Discovery non ha reso noti i motivi che hanno portato alla scelta di dare un nuovo logo a Real Time e Giallo; peraltro, la decisione sembra al momento non riguardare tutti gli altri canali “free” del gruppo:

Nove;

DMax;

Food Network;

Motor Trend;

K2;

Frisbee;

HGTV – Home e Garden (on air dallo scorso febbraio 2020).

Un cambio di grafica che non passa inosservato e che, almeno a qualcuno, potrebbe far pensare ad una possibile linea editoriale futura. Chissà infatti che, un giorno, alcuni canali del gruppo non possano essere unificati in una sola rete. Al momento, però, lo precisiamo, si tratta solo di un’ipotesi che non trova riscontri in notizie ufficiali.

