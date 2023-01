Disgelo Italia-Francia, impegno comune per sostegno a Ucraina

Crosetto ha incontrato il ministro della Difesa francese Lecornu: “sintonia perfetta e cooperazione forte”

Roma, 27 gen. (askanews) – Incontro al vertice, oggi, a Roma a Villa Madama, tra il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il collega Sébastien Lecornu, “Ministro delle Forze Armate” della Repubblica Francese. Come si legge in un comunicato della Difesa, nel “lungo e cordiale colloquio”, i due Ministri “hanno confermato la sintonia e il comune impegno nel sostegno all’Ucraina e per la difesa del Fianco Est della NATO” ribadendo, ancora una volta, che “l’obiettivo principale è sempre il raggiungimento di una pace giusta”.

“La guerra scatenata dalla Russia – afferma la nota -rappresenta la più grave minaccia per la pace e la stabilità del continente europeo a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, una chiara violazione dei principi di integrità e inviolabilità dei confini territoriali, del Diritto Internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

“È importante – ha sottolineato Crosetto- che Italia e Francia e che le Forze Armate dei nostri Paesi, cooperino progettando quella che sarà la nostra sicurezza del futuro” . E “oggi abbiamo affrontato numerosi temi, in primis la sicurezza dei nostri due Paesi partendo dal Fronte Est e quello che sta succedendo e continua a succedere in Ucraina.

“Abbiamo parlato anche della sicurezza del Mediterraneo Allargato, del Centro e Nord Africa, della cooperazione in campo militare e industriale e della possibilità di costruire insieme una visione di sicurezza e difesa che abbia il coraggio di pensare non soltanto ai nostri due Paesi e al Mediterraneo Allargato ma al futuro della Difesa Europea”.

Lecornu, per parte sua, ha dichiarato che “i rapporti nel settore della Difesa fra Francia e Italia sono solidi. Oggi a Roma con Guido Crosetto abbiamo avuto uno dei nostri scambi regolari, iniziati in occasione di una bilaterale a Tolone pochi giorni dopo la sua nomina. Con lo stesso spirito costruttivo abbiamo riaffermato la nostra volontà di portare avanti la nostra agenda di sostegno militare all’Ucraina, di proteggere il Mediterraneo dalle nuove minacce e dì studiare l’accrescimento delle capacità di produzione comuni per quanto riguarda la difesa terra-aria”.

“Perfetta sintonia” tra i due Ministri anche riguardo gli altri diversi punti in agenda. Prioritariamente, il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Francia nell’ambito della Difesa, come già emerso durante l’incontro bilaterale dello scorso novembre a Tolone, e in occasione dei consessi e delle riunioni internazionali avvenuti negli ultimi mesi.

