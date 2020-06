Disgrazia Lazio, fortuna Milan: la curiosa storia del trasferimento di Nesta nell’estate del 2002

Una delle parentesi più curiose e controverse della carriera di Alessandro Nesta riguarda indubbiamente il trasferimento dalla Lazio al Milan, avvenuto nell’estate 2002. Non fu una decisione facile, anzi, non fu proprio una decisione: “All’epoca avrei detto che non me ne sarei mai andato dalla Lazio, ma sono stato contento di esser andato al Milan, è stata una liberazione. Lo spogliatoio era diventato un gran casino, io ero capitano e membro del consiglio di amministrazione. Mi dovevo occupare… continua a leggere sul sito di riferimento