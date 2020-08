“Disinformazione pro Cina” e Google cancella 2.596 canali Youtube

AGI – Google ha annunciato di avere cancellato oltre 2.500 canali YouTube collegati alla Cina per contrastare le operazioni di disinformazione sulla piattaforma di condivisione di video. I 2.596 canali sono stati rimossi tra aprile e giugno “come parte di un’indagine in corso su operazioni di influenza coordinate collegate alla Cina”.

Il loro numero è in netto rialzo rispetto ai 277 canali rimossi per lo stesso motivo nei primi tre mesi dell’anno.

“Questi canali mettevano on line prevalentemente contenuti spam o non politici, ma una piccola sotto-categoria pubblicava contenuti politici primariamente in cinese”, tra cui anche alcuni relativi alla risposta degli Stati Uniti alla pandemia di Covid-19.

