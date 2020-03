Disney+ è ufficialmente disponibile. Ecco l’app, come funziona, dove vederlo e quanto costa

E’ finalmente disponibile in AppStore l’applicazione del nuovo servizio Disney+, che partirà ufficialmente oggi, 24 Marzo, in Italia e in Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna, Austria e Svizzera. Il servizio entra nel mercato delle piattaforme streaming anche in Italia, aventi attualmente attori come Netflix, Amazon Prime Video, AppleTV+, e altri pochi titoli.

Contenuti sia esclusivi che con una qualità molto alta Disney+ entra nel mercato Italiano con un piede ben pesante e preparato con l’esperienza del lancio già tenuto negli usa ormai diversi mesi fa.

