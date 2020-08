Disney + ha ora 57,5 ​​milioni di abbonati Premium in tutto il mondo

Disney, ha annunciato i risultati per il suo terzo trimestre fiscale del 2020 ed ha rivelato che il suo servizio di streaming video, Disney +, ha ora 57,5 milioni di abbonanti Premium in tutto il mondo, in aumento rispetto ai 54,5 milioni di abbonati che aveva a Maggio.

Questi numeri sono interessanti perché Disney stessa aveva una visione molto più conservatrice sul suo principale servizio di streaming.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Disney + ha ora 57,5 ​​milioni di abbonati Premium in tutto il mondo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento