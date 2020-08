Disney vuole Tom Hanks per il ruolo di Geppetto in Pinocchio

AGI – Tom Hanks nei panni di Geppetto in un nuovo “Pinocchio” cinematografico per la regia di Robert Zemeckis: il progetto è della Disney, alle prese con trattative serrate volte a convincere la star hollywoodiana di “Forrest Gump” a interpretare il papà del burattino di legno creato dalla geniale mente di Collodi. O almeno, questo è quanto scrivono diverse testate specializzate sull’industria di Hollywood: anzi, Hanks avrebbe anche mostrato interesse a impersonare Geppetto sin da quando il progetto ha visto per la prima volta la luce nel 2018, mentre si sono alternati vari nomi come possibili registi del film, non ultimo il britannico Paul King,

