Il tasso di disoccupazione nell’Eurozona si e’ attestato all’8,3 per cento nel mese di settembre 2020, registrando un dato stabile rispetto al mese di agosto e in aumento rispetto al 7,5 per cento dello stesso mese del 2019. Lo rileva Eurostat.

