Scontri con le forze dell’ordine, lanciati lacrimogeni

Roma, 18 ott. (askanews) – Disordini a Beirut, in Libano, a una manifestazione di solidarietà con Gaza nei pressi dell’ambasciata statunitense, nel giorno in cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è in visita a Tel Aviv.Vi sono stati scontri tra forze dell’ordine e manifestanti e lanciati gas lacrimogeni. Sono in corso manifestazioni anche in altri paesi arabi dopo la strage all’ospedale al-Ahli di Gaza.