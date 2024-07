dispersi-nel-brenta,-recuperato-un-corpo,-si-cerca-l’altro

I due giovani trascinati via dalla corrente

Campo San Martino (PD), 15 lug. (askanews) – Dalle ore 17.30 di domenica 12 luglio i vigili del fuoco stanno operando per la ricerca di due ragazzi dispersi nelle acque del Brenta a Campo San Martino (PD). Il corpo privo di vita dei uno dei due giovani è stato rinvenuto nelle acque del fiume all’altezza del ponte di via Basse, mentre proseguono le ricerche dell’altro disperso.Da una prima ricostruzione uno dei due è entrato in acqua ed ha avuto delle difficoltà. L’altro, che giocava a pallone con degli amici, vedendolo in pericolo, si sarebbe tuffato per aiutarlo, ma la corrente li ha portati via entrambi.