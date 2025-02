Disperso un aereo in Alaska: trasportava 10 persone

ROMA – Un piccolo aereo della Bering Air è scomparso dai radar e risulta disperso nelle zone rurali dell’Alaska. Il velivolo, che viaggiava da Unalakleet a Nome, aveva a bordo 9 persone e un pilota. Dalle 16 di giovedì 6, le 2 di notte in Italia circa, non si hanno più notizie. Il volo sarebbe dovuto atterrare per quell’ora. Le autorità hanno confermato quanto accaduto e avviato le operazioni di ricerca.

CONTINUANO LE RICERCHE

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha fatto sapere, con un post su Facebook, di aver attivato un soccorso via terra (anche nella zona di White Mountain), ma di essere limitato nelle ricerche aeree a causa delle cattive condizioni meteo e della visibilità. “La posizione esatta dell’aereo è ancora sconosciuta. Continuiamo ad ampliare gli sforzi di ricerca a quante più vie possibili finché l’aereo non sarà localizzato”, si legge in uno dei post. “La Guardia Nazionale, la Guardia Costiera e la Polizia sono stati allertati e sono attivi nelle ricerche”, hanno aggiunto. I vigili del Fuoco hanno invitato a “non formare squadre individuali di ricerca”.

Secondo i dati registrati da Flight Radar, l’aereo – un Cessna 208B Grand Caravan EX – è stato avvistato l’ultima volta sopra il Norton Sound a circa 12 miglia dalla costa di Nome intorno alle 15.16. Il volo trasportava “attrezzature specializzate per la ricerca e il soccorso che consentono loro di localizzare oggetti e persone in condizioni di scarsa visibilità”.

