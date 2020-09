Disponibile la demo di Phoenix 2 grazie alla funzione App Clips

Una delle novità presenti in iOS 14 è App Clip, una funzionalità che consente agli utenti di scaricare una versione più piccola di un’app per svolgere un’attività specifica.

Phoenix 2, sviluppato da Firi Games, sfrutta la nuova funzione di iOS 14, grazie alla quale possiamo provare il nuovo titolo senza scaricare effettivamente l’app.

Per provare la demo del nuovo gioco non dobbiamo far altre che visitare il sito Web Phoenix 2 con un dispositivo iOS 14 e cliccare sul tasto “Riproduci” situato nel banner in alto.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Disponibile la demo di Phoenix 2 grazie alla funzione App Clips proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento