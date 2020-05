Dispositivi pieghevoli: Apple deposita l’ennesimo brevetto sulla tecnologia

A seguito di molte domande di brevetto Apple per schermi e batterie pieghevoli per iPhone e iPad, la società sta anche esaminando come un MacBook Pro potrebbe trarre vantaggio dalla possibilità di piegarsi. Piuttosto che l’attuale complesso meccanismo a cerniera che collega lo schermo al corpo del computer, Apple sta studiando un dispositivo più flessibile.

“Assemblaggio di cerniere planari“, il brevetto USA n. 10.642.318, descrive principalmente come un tale progetto potrebbe applicarsi a un dispositivo in stile MacBook Pro.

