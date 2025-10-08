Dissalatore mobile marino, Amm. Leone: è di interesse e valore

mercoledì, 8 Ottobre , 25
Visita alla nave Marnavi a Napoli

Roma, 8 ott. (askanews) – “La proposta del dissalatore mobile marino è di assoluto interesse e valore. Come Guardia Costiera monitoreremo l’utilizzo di questa unità innovativa”.Lo ha affermato l’Amm. Isp. (CP) Vincenzo Leone, Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in occasione della visita ufficiale al dissalatore mobile marino di Marnavi al Porto di Napoli.”Riteniamo il progetto sfidante e in linea con le più innovative politiche di attenzione alla natura, come facciamo quotidianamente, affiancheremo gli armatori e le comunità costiere e insulari. È noto che i dissalatori tradizionali, quelli fissi a terra, siano anche produttori di emissioni e impattanti sull’ambiente. Questa tecnologia, al contrario, offre una soluzione brillante: acquisisce acqua pulita in alto mare, la dissala e rilascia la salamoia in mare aperto, evitando così riflessi negativi sulle aree costiere e salvaguardando gli ecosistemi marini, soprattutto quelli più delicati delle nostre isole minori”, ha aggiunto.

