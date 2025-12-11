giovedì, 11 Dicembre , 25

Palermo (Viiv): “In Italia in media 2mln di euro all’anno per iniziative su Hiv”

Zocchetti (Viiv): “Long acting utile su impatto emotivo e sociale Hiv”

Vecchio (Viiv): “RHIVolution per offrire benefici tangibili a pazienti con Hiv”

Sannino (Antinoo Arcigay Napoli): “Peer support acting art per persone con Hiv”

Disse ‘checca’ a Rocco Casalino, la Giunta parlamentare dice ‘sì’ al processo per Sgarbi

ROMA – Nulla osta al processo per Vittorio Sgarbi accusato di diffamazione nei confronti di Rocco Casalino: la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha infatti votato a favore della richiesta di processare l’ex sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi per diffamazione ai danni di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, del Movimento 5 Stelle. Ora è la Camera che deve votare su quanto deciso dalla Giunta per confermarlo oppure no: decideranno di ‘salvare’ Sgarbi o di mandarlo aprocesso?

La vicenda è relativa all’epoca Covid, nel 2020, quando Sgarbi era deputato per il centrodestra: durante un’ospitata in tv, su Rete 4, criticò diversi esponenti dell’allora governo Conte definendo Casalino ‘checca inutile’. Per queste offese venne denunciato per diffamazione dall’ex portavoce del Movimento 5 stelle e nel 2023 era stato condannato in primo grado a pagare 1.000 euro di multa, più le spese processuali e a un risarcimento per Casalino. Al processo d’appello Sgarbi aveva invocato l’immunità parlamentare, sostenendo che gli insulti a Casalino fossero una libera manifestazione del suo pensiero: sulla base dell’immunità parlamentare, l’ex sottosegretario fu giudicato non processabile senza autorizzazione della Camera. Ed è per questo che ora si è espressa la Giunta che si occupa di autorizzare o meno i processi nei confronti dei parlamentari, e ha detto che sì, Sgarbi può essere processato.
