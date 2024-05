distillerie-berta-lancia-tre-brandy-invecchiati-38,-45-e-51-anni

L’azienda astigiana propone nuova limited edition chiamata “Legàmi”

Milano, 12 mag. (askanews) – Distillerie Berta celebra settantacinque anni di storia e tre generazioni nel Monferrato con una nuova limited edition chiamata “Legàmi” dedicata allo scorrere del tempo: tre preziosi Brandy invecchiati rispettivamente 38, 45 e 51 anni, in bottiglie impreziosite da eleganti legature di vetro in rilievo e in vendita in cassette di legno.

Fondata nel 1947 a Mombaruzzo (Asti), questa storica azienda a conduzione familiare piemontese produce oggi oltre trenta diverse qualità di grappa e sette tipi di liquori che esporta in tutto il mondo. L’investimento sul fronte dell’accoglienza ha dato vita negli anni al relais Villa Castelletto, alla dimora di charme Villa Prato, alla ristrutturazione del Castello di Monteu Roero, al recupero del Castelletto dell’Annunziata, del Borgo Roccanivo, dell’appena acquisito Convento di S. Giovanni e ad una pasticceria che produce il tipico amaretto di Mombaruzzo. Distillerie Berta impiega 40 dipendenti e nel 2023 ha fatturato più di 14 milioni di euro con un export del 50% in 75 Paesi.