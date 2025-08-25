lunedì, 25 Agosto , 25
Distruzione dopo raid Israele a al-Karama: “Siamo poveri e indifesi”

Distruzione dopo raid Israele a al-Karama: “Siamo poveri e indifesi”

Il racconto di un testimone oculare palestinese

Al-Karama, 25 ago. (askanews) – “Ci siamo svegliati all’una per un bombardamento molto pesante che ha provocato vittime in questa casa e la sua completa distruzione”. È il racconto di Zaki Khair El-Din, testimone oculare di uno dei bombardamenti israeliani delle ultime ore sulla Striscia di Gaza. Qui siamo a nord di Gaza City, al-Karama.”Questa è una guerra di morte. Siamo un popolo povero e indifeso, e dal 7 ottobre continuano a bombardarci”, dice.

