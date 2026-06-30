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Disturbi alimentari, Roberto Arduini si racconta in “Un chilo d’anima”
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Disturbi alimentari, Roberto Arduini si racconta in “Un chilo d’anima”

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Libro speaker Rai Radio 2 presentato a Fano a “Passaggi Festival”

Fano, 30 giu. (askanews) – “Se anche solo una volta nella tua vita ti sei sentito fuori dal tuo corpo, non adatto, non giusto, non sufficiente, troppo o troppo poco, allora forse ‘Un chilo d’anima. Metamorfosi di un disturbo alimentare’, edito da ‘Il Millimetro’, parla anche di te. È la mia storia, la storia di un disturbo alimentare con il quale io ho capito di combattere da quando sono piccolo e mi ha portato ad essere bulimico prima, obeso poi, a soffrire di anoressia alla fine del percorso”. È quanto sottolinea Roberto Arduini, speaker di Rai Radio 2, da anni conduttore della trasmissione “I Lunatici”, presentando – a margine di “Passaggi Festival”, rassegna di saggistica ma non solo, svoltosi nei giorni scorsi a Fano – il suo libro, “Un chilo d’anima. Metamorfosi di un disturbo alimentre”.”Insomma, alla fine di questo calvario – che mi ha fatto combattere contro un demone – io ho capito che dobbiamo accettarci, che non c’è nulla di male nel non essere perfetti, che non c’è nulla di male se nello specchio non vediamo un divo di Hollywood o una star del cinema. Ho capito – ha aggiunto – che i chili, la bilancia, lo specchio, le taglie in più o in meno di un vestito nell’armadio, sono soltanto il sintomo finale di problematiche più grandi che ci portiamo dietro, nel mio caso dalla nascita”.”Spero che il mio libro possa essere utile a tante persone, soprattutto a chi da tempo cerca di trovare la versione migliore di sé stesso”, ha concluso Arduini.

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