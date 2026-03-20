venerdì, 20 Marzo , 26
HomeAttualitàDitonellapiaga annuncia i primi appuntamenti live estivi
ditonellapiaga-annuncia-i-primi-appuntamenti-live-estivi
Ditonellapiaga annuncia i primi appuntamenti live estivi
Attualità

Ditonellapiaga annuncia i primi appuntamenti live estivi

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Milano, 20 mar. (askanews) – Sulla scia del successo di Che fastidio! (BMG/Dischi Belli), al vertice della classifica EarOne Airplay come brano più trasmesso e ascoltato in radio e in tv che ha raggiunto il record per la maggiore audience in sole tre settimane dalla sua release con 391.588.331 ascolti, Ditonellapiaga annuncia oggi i primi appuntamenti estivi che da giugno a settembre la vedranno calcare i palchi dei principali festival italiani.

I primi appuntamenti, prodotti da Magellano Concerti, vedranno la cantautrice esibirsi il 26 maggio al Cooltura Fest a L’Aquila, 4 giugno ad AteneiKa a Cagliari, il 18 giugno a Sguardi Live di Rivoli, il 28 giugno a L’Umbria che spacca di Perugia, il 2 luglio al Tanta Robba Festival di Cremona, il 3 luglio all’NXT di Bergamo, il 15 luglio a Suoni di Marca di Treviso, il 16 luglio al Men/Go Music Fest di Arezzo, il 31 luglio al Mind Festival di Montecorsaro, il 1° agosto all’Effetto Venezia di Livorno, il 3 agosto al Rotonda by La Mobiliare di Locarno, il 9 agosto al Festival dell’Aspide di Roccadaspide, l’11 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo, il 4 settembre al Trento Live Fest di Trento e il 12 settembre al Pride Village di Padova. Seguirà un aggiornamento del calendario.

I biglietti per le nuove date sono disponibili a partire da oggi, venerdì 20 marzo, sui circuiti di vendita e prevendita abituali. Maggiori informazioni su https://magellanoconcerti.it/tour/210/ditonellapiaga-live-2026.

Ad anticipare il ritorno live per l’estate 2026, il nuovo progetto discografico Miss Italia fuori per BMG/Dischi Belli da venerdì 10 aprile e da ora disponibile in preorder. Dopo un momento di smarrimento identitario musicale, Miss Italia nasce come reazione alla necessità di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi, indagando il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Interamente scritto e composto dalla stessa Margherita -insieme ad Alessandro Casagni che ne ha anche curato la produzione- nel nuovo album entra in gioco l’ironia pungente e dissacrante di Ditonellapiaga che ritrova la sua voce sbarazzina e volutamente fuori dal coro, proprio come il suo nome. Su sonorità elettroniche e sfumature pop-dance, la cantautrice esplora le crepe dello star system, punzecchia i suoi miti e le sue maschere, trasformando le contraddizioni di questo mondo in una parodia lucida, ironica e intelligente.

Ditonellapiaga tornerà live nei club in autunno con due speciali appuntamenti: il 27 novembre 2026 all’Atlantico di Roma e il 30 novembre 2026 al Fabrique di Milano. I biglietti dei live di Roma e Milano sono già disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Miss Italia -disponibile in preorder- sarà su tutte le piattaforme digitali e acquistabile in due formati fisici: CD e vinile colorato rosa trasparente Collector’s Edition in edizione limitata.

Previous article
Sindrome di Down, una molecole cambia le prospettive della ricerca sui deficit cognitivi
Next article
Atletica, Diaz oro nel salto triplo ai Mondiali indoor

POST RECENTI

Attualità

Referendum, Meloni chiude la campagna in tv. Manina su Delmastro? Valuteranno italiani

Roma, 20 mar. (askanews) – Un rush finale in tv per ribadire che la riforma della giustizia va valutata nel merito e non per mandare...
Attualità

Padel, Parma: ai quarti derby azzurro tra Orsi e Parmigiani-Stellato

Roma, 20 mar. (askanews) – Sarà derby azzurro nei quarti di finale femminili del Fip Silver Mediolanum Padel Cup in corso al Pro Parma Sport...
Attualità

Delmastro, Conte a Meloni: la “manina” si chiama stampa libera

Roma, 20 mar. (askanews) – "Poco fa la presidente Meloni se l’è presa con una manina, la solita manina che quando c’è la chiamata degli...
Attualità

Oggi saluto in “famiglia” a Bossi. Salvini in dubbio, poi arriva

Gemonio (Va), 20 mar. (askanews) – Il portoncino di villa Bossi a Gemonio si apre solo quattro volte, in tutta la giornata. Per far entrare...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.