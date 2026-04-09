Ditonellapiaga: “La mia lente di lettura del mondo è l’ironia”

“Con Miss Italia ho fatto pace con me stessa, sono ironica e spigolosa”

Milano, 9 apr. (askanews) – Ditonellapiaga continua a sorprendere, dopo la travolgente performance a Sanremo, che l’ha vista prima nella serata delle cover e terza classificata, esce con l’album Miss Italia. “Miss Italia nasce dal titolo della canzone, Miss Italia continua all’interno dell’album e pensavo che questo titolo potesse riassumere molto bene lo spirito di questo album e il significato che c’è all’interno, diciamo, di tutte le canzoni che ha il mio rapporto con me stessa, il confronto con lo specchio interno ed esterno e il rapporto con il fallimento e la vittoria, la figura della vincente. Quindi il costantemente mostrarsi perfetta, sorridente e smagliante”.L’album è interamente scritto e composto dalla stessa Margherita, insieme ad Alessandro Casagni. “È un album estremamente libero e liberatorio, perché scrivendolo mi sono veramente lasciata andare e ho fatto pace con me stessa”.La scrittura di Ditonellapiaga è pungente e fresca, ma parte sempre da un elemento fondamentale. “Io penso di avere proprio come lente di lettura del mondo l’ironia e soprattutto come modo per affrontare la mia di vita, con più leggerezza anche nei momenti di fragilità. Quindi ce l’ho in tutte le cose che scrivo. Ci sono dei momenti anche nel disco, come nel brano Hollywood che sono magari un po’ più seri, però c’è grande ironia anche quando parlo di cose che mi hanno profondamente ferita. Questo mio essere spigolosa, ironica, anche il mio stesso nome, sono stati in un certo punto un po’ un problema perché comunque mi rendevano un po’ respingente. Mi dicevano: “Una ragazza carina come te ma con questo nome, con questo modo di fare”. Però è giusto fare quello che è nella propria natura e anzi in un momento ho pure cercato di assecondare magari il cambiamento, è esattamente quello che mi ha fatto poi stare male, quindi è giusto che siamo libere di essere ciò che siamo, io sono così, a chi piace bella, a chi non piace amen”.Forte e determinata, va oltre le critiche e di sé dice: “Sì, sono assolutamente femminista. C’è bisogno di femminismo? Penso di sì. Non è che devo mettere i manifesti, però partecipo sempre a iniziative legate alla sensibilizzazione. Penso che poi dando il buon esempio, essendo una donna che comunque è assolutamente capa del suo progetto e autrice, veramente mi faccio in quattro e non so, più di questo non so cosa devo fare, però insomma sì”.Ditonellapiaga presenterà Miss Italia prima con sei instore poi sarà live quest’estate in molti festival e in autunno con due speciali appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.