MILANO (ITALPRESS) – Debutta il 21 luglio alle 17 con Diva Tommei il programma di incontri di mentorship e role modeling illimitHER, nato per promuovere la cultura STEM e ispirare i giovani, in particolare le ragazze, a intraprendere strade coraggiose e alternative sia negli studi che nel lavoro.

Diva, unica italiana ad essere inserita, a soli 34 anni, nella classifica “50 Top Women in Tech” stilata per la prima volta per l’Europa nel 2018 da Forbes, sarà protagonista dell’incontro “Donne STEM: come compiere il salto dalla ricerca allo startupping”.

Biotecnologa, inventrice e imprenditrice, Diva Tommei è una giovane donna che racconterà il suo percorso a tante altre giovani per ispirarle a intraprendere percorsi di studi e lavoro in ambito STEM,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Diva Tommei protagonista del primo appuntamento di “illimitHER” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento