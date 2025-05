diventare-alberi-dopo-la-morte:-da-bologna-parte-la-petizione-online

BOLOGNA – Piantare alberi a cui poter unire le ceneri di cremazione vicino alle radici: una forma di sepoltura “green e partecipata, già praticata in altri Paesi europei” e che ora viene proposta ad Ozzano, Comune alle porte di Bologna. Da lunedì prossimo, e fino al 5 luglio, l’associazione “Becoming Trees” promuove la petizione “Diventare alberi ad Ozzano” per chiedere all’amministrazione locale di destinare un’area di Borgo San Pietro alla realizzazione “del primo spazio pubblico italiano dedicato all’unione delle ceneri di cremazione con gli alberi”. Questo progetto “rappresenta un’opportunità unica per Ozzano di diventare un riferimento nazionale nell’innovazione funeraria e ambientale”, dichiara Domenico Perilli, portavoce dell’iniziativa: “Con il sostegno della comunità locale, possiamo trasformare un sogno individuale in una realtà collettiva che guarda al futuro”.

L’idea si inserisce nell’area per la quale da alcuni anni si chiede una trasformazione di un ex cimitero in un ‘cimiterino interreligioso’, un luogo che sappia accogliere i defunti senza distinzioni di appartenenza religiosa e filosofica. Doveva sorgere a Casola Canina nel Comune di Pianoro, poi l’idea è stata adottata da Ozzano per il vecchio cimitero del Borgo di San Pietro con tanto di workshop guidato dall’Università di Bologna che ha indicato come potrebbe essere questo cimiterino interreligioso. Di cui fa parte appunto la proposta di “Becoming Trees” co-fondatrice del gruppo Uniti nell’oltre che porta avanti l’idea di realizzare ad Ozzano qualcosa che non c’è in nessuna altra parte d’Italia. Progetto e proposta che il 10 maggio saranno rilanciate da una nuova edizione della camminata meditativa-‘Passeggiata di pace’ nelle colline della Val di Zena; evento che da alcuni anni vuole “sensibilizzare e diffondere il progetto di unità e pace” che si sostanzia nel cimiterino interreligioso.

UNA SEPOLTURA INNOVATIVA

Così come l’idea del cimiterino è partita dall’impegno dei coniugi Lesca-Ciardelli dopo la scomparsa del loro figlio, quella di “Becoming Trees” trae ispirazione dalla storia di Monica Giannini, insegnante di danza recentemente scomparsa e figura molto amata nella comunità di Ozzano: aveva espresso il desiderio di “diventare un albero” nell’area di Borgo San Pietro. “La sua vicenda ha fatto emergere un bisogno diffuso di forme di commemorazione più naturali e sostenibili”, dice l’associazione. Si è rinnovata così quella esigenza già raccolta dai coniugi Lesca-Ciardelli tra associazioni laiche e confessioni religiose: un luogo di sepoltura che rispetta fedi o convinzioni diverse sull”Oltre’. Gli alberi sono “una forma di sepoltura innovativa, rispettosa dell’ambiente e capace di trasformare il lutto in un atto di rigenerazione” e questo “a costo zero per l’amministrazione”.

LA PETIZIONE ONLINE E LE RACCOLTE DI FIRME

Il progetto appunto c’è già: quello per riadattare il vecchio cimitero a nuovi spazi e nuove forme di sepoltura e “Becoming Trees” chiede di “creare un bosco diffuso dove custodire e tramandare i ricordi personali e la memoria collettiva” usando alberi che aiutano “la mitigazione dei cambiamenti climatici”. La petizione è online ma ci saranno anche eventi per raccogliere firme: il primo il 10 maggio, giornata con “un ricco programma di attività pensate per coinvolgere in una riflessione profonda e in un’esperienza condivisa” attraverso danze, musica, lettura di testi, un incontro con referenti di varie religioni e associazioni di diversamente credenti e dopo il tramonto, una lezione sulle stelle a cura di un astronomo. Tutto a coronamento della camminata che si articola in tre percorsi con partenze al pomeriggio: da Botteghino di Zocca al crinale, i Calachi sopra Botteghino, da Mercatale a Casola Canina. La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione a fini assicurativi.

