“diversi-droni”-sull’aeroporto-di-eindhoven:-sospeso-il-traffico-aereo

Roma, 22 nov. (askanews) – Il traffico aereo all’aeroporto di Eindhoven, situato nel sud dei Paesi Bassi, è stato sospeso questa sera a causa dell’avvistamento di “diversi droni”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans in un messaggio su X.

“Il traffico aereo civile e militare è quindi sospeso. I mezzi anti-drone della Difesa sono pronti a intervenire”, ha affermato, precisando che “anche la polizia e la Maréchaussée royale néerlandaise (KMar) (l’esercito, ndr) sono sul posto. Le indagini proseguono e adotteremo le misure necessarie”, ha concluso Brekelmans.