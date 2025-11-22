sabato, 22 Novembre , 25
“diversi-droni”-sull’aeroporto-di-eindhoven:-sospeso-il-traffico-aereo
“Diversi droni” sull’aeroporto di Eindhoven: sospeso il traffico aereo

“Diversi droni” sull’aeroporto di Eindhoven: sospeso il traffico aereo

Attualità"Diversi droni" sull’aeroporto di Eindhoven: sospeso il traffico aereo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 22 nov. (askanews) – Il traffico aereo all’aeroporto di Eindhoven, situato nel sud dei Paesi Bassi, è stato sospeso questa sera a causa dell’avvistamento di “diversi droni”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans in un messaggio su X.

“Il traffico aereo civile e militare è quindi sospeso. I mezzi anti-drone della Difesa sono pronti a intervenire”, ha affermato, precisando che “anche la polizia e la Maréchaussée royale néerlandaise (KMar) (l’esercito, ndr) sono sul posto. Le indagini proseguono e adotteremo le misure necessarie”, ha concluso Brekelmans.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.