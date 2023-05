Divulga, settore ortofrutta rappresenta 17% export made in italy

Il 67% resta in Europa, siamo leader in esportazioni conserve pomodori

Milano, 3 mag. (askanews) – L’ortofrutta rappresenta il 17% dell’export agroalimentare made in Italy con un valore complessivo di 10,6 miliardi di euro. È quanto emerge dal focus del Centro studi Divulga che ha analizzato i dati sui flussi commerciali del settore ortofrutticolo europeo in occasione dell’apertura del Macfrut di Rimini. Il comparto, che negli ultimi cinque anni ha registrato un netto balzo del valore dei prodotti (+25%) e un leggero aumento dei volumi esportati (+2,3%), guida l’export nazionale agroalimentare, seguito dalle produzioni vitivinicole e da quelle lattiero-casearie, ma deve guardarsi dalla concorrenza soprattutto della Spagna che negli ultimi anni ha guadagnato terreno. Gran parte dell’export di frutta e verdura del nostro Paese (67%) raggiunge i Paesi europei per un valore di 7,1 miliardi di euro, mentre il restante 33% raggiunge i mercati extra Ue.

L’export, in base al focus del Centro Studi Divulga, è riconducibile per il 51% a prodotti freschi (5,44 miliardi di euro di valore) e per il 49% a prodotti trasformati (5,16 miliardi di euro di valore).

L’Italia, inoltre, è leader europeo nelle esportazioni di conserve di pomodoro (2,3 milioni di tonnellate per 2,5 miliardi di euro di valore), mele (885mila tonnellate di prodotto per un valore di 881 milioni di euro) uva (455mila tonnellate di prodotto per 714 milioni di euro di valore), kiwi (282mila tonnellate per 521 milioni di euro di valore), nocciole sgusciate (23mila tonnellate per 167milioni di valore), mentre con 261mila tonnellate per 158 milioni di valore è il secondo esportatore di cocomeri dell’Ue, preceduta solo dalla Spagna (608mila ton). Il primato dell’export di conserve di pomodori va oltre i confini europei e viene confermato anche analizzando i dati a livello mondiale con l’export italiano che supera la Cina, ferma a 918 milioni.

