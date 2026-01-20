martedì, 20 Gennaio , 26

Darderi, malessere e vomito agli Australian Open. Poi spacca la racchetta

(Adnkronos) - Problemi intestinali (anche) per Luciano Darderi...

Australian Open, Musetti perde primo set e impreca (con se stesso): “Fai schifo”

(Adnkronos) - Esordio più complicato del previsto per...

Australian Open, avanti Sonego: Taberner battuto in tre set

(Adnkronos) - Gioia azzurra agli Australian Open. Lorenzo...

Maestrelli, il prossimo avversario è Djokovic. Ma lui non ci crede

(Adnkronos) - Francesco Maestrelli sta scrivendo la (sua)...
djokovic,-alcaraz-gli-ha-‘rubato’-il-servizio?-“gli-chiedero-i-diritti”
Djokovic, Alcaraz gli ha ‘rubato’ il servizio? “Gli chiederò i diritti”

Djokovic, Alcaraz gli ha ‘rubato’ il servizio? “Gli chiederò i diritti”

DALL'ITALIA E DAL MONDODjokovic, Alcaraz gli ha 'rubato' il servizio? "Gli chiederò i diritti"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz ha ‘rubato’ il servizio a Novak Djokovic? In questi primi giorni di Australian Open sta montando un vero e proprio ‘giallo’. Diversi video, diventati virali sui social, mostrano infatti sessioni di allenamento in cui il numero uno spagnolo sembra emulare il servizio del campione serbo, numero quattro del ranking Atp. 

Postura, posizione dei piedi, movimenti e lancio. Tutto, insomma, sembra richiamare il servizio, letale, di Djokovic. A domanda diretta in conferenza stampa, dopo la vittoria dell’esordio contro lo spagnolo Martinez, anche Nole ha ammesso di aver visto diverse similitudini. 

“Appena l’ho visto gli ho mandato un messaggio”, ha risposto ridendo, “gli ho detto che dovevamo parlare dei diritti d’autore. Quando l’ho visto qui invece gli ho detto che dovevamo parlare della percentuale delle sue vincite. Ogni ace mi aspetto che mi venga attribuito”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.