Djokovic implacabile agli Us Open, Tsitsipas eliminato

Novak Djokovic implacabile. Il fuoriclasse serbo, numero 1 del ranking Atp, prosegue spedito la sua marcia agli Us Open, secondo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flusking Meadows. Da assoluto favorito, ‘Nole’ porta a 26 il numero dei successi consecutivi in questo 2020 così travagliato, liquidando al terzo turno, con il punteggio di 6-3 6-3 6-1, il tedesco Jan-Lennard Struff, già battuto agli Australian Open e la scorsa settimana nel Masters 1000 spostato da Cincinnati. “Ho giocato molto bene – il commento Djokovic, alla sua 13esima qualificazione di fila agli ottavi dello Slam americano – Nel primo set ho salvato due palle break nel game iniziale,

