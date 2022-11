Djokovic in finale alle ATP Finals: Fritz battuto 7-6, 7-6

Domani, contro Ruud o Rublev, a caccia del record di sei titoli

Roma, 19 nov. (askanews) – Novak Djokovic insaziabile alle Finals di Torino. Il tennista serbo che guadagna l’ottava finale in carriera alle ATP Finals, eliminando Fritz con due set vinti al tie break. Nonostante l’ottima prova dello statunitense (che giovedì prossimo sfiderà l’Italia in Coppa Davis), Nole è salito in cattedra nei momenti decisivi dei due parziali. Al Pala Alpitour è stata una semifinale tiratissima: nonostante l’ottima prestazione del californiano, Nole ha giocato meglio nei momenti decisivi del match, guadagnando così l’accesso all’ottava finale in carriera della Finals. Domani, contro Ruud o Rublev, andrà a caccia del record di sei titoli di Roger Federer.

“Grazie per il supporto – ha detto Nole a fine gara – si sentiva in campo specialmente negli ultimi punti del secondo set. Cerco sempre di giocare ad alto livello, ma non mi trovavo bene da fondo campo e in risposta. Fritz ha uno dei migliori servizi, non è facile. Nei momenti giusti, però, sono riuscito a leggere le sue idee. C’era molta tensione nei due tie break, tuttavia sono riuscito a vincere questa partita. Sono orgoglioso e contento, grazie alla mia famiglia che mi da gioia ed energia. Non ci sono molti momenti di vedere tutti i miei figli con mia moglie nel box, spero siano coscienti di ciò che sta accadendo. Loro sorridono sempre e questo mi da forza per giocare bene in campo”.

