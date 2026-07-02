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“Djokovic ora meglio di Sinner”, il verdetto di Roddick a Wimbledon
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“Djokovic ora meglio di Sinner”, il verdetto di Roddick a Wimbledon

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“Djokovic gioca molto meglio di Sinner”. E’ il verdetto di Andy Roddick dopo il secondo turno del singolare maschile di Wimbledon. L’ex tennista americano, ora apprezzato commentatore con il suo podcast Served with Andy Roddick, si sofferma sulle prestazioni offerte da Jannik Sinner nei primi 2 match vinti sull’erba di Londra. “Sinner lo scorso anno ha commesso solo 14 errori gratuiti nei primi 2 turni. Quest’anno, ne ha fatti 43 solo con il dritto: parliamo di un solo lato del campo. Djokovic sta giocando molto meglio di lui”, dice Roddick confrontando il rendimento dell’azzurro con quello del fuoriclasse serbo, ‘candidato’ ad affrontare Sinner nell’eventuale semifinale.  

“Sinner però non abbandona il dritto. Gioca sempre pensando che il prossimo colpo andrà bene, tira sempre al massimo: non sceglie un altro ritmo, continua a colpire a tutto braccio”, osserva Roddick. “Jannik colpisce con tale potenza… Se uno guarda dal vivo, rimane impressionato: tira fortissimo e la palla ha un margine enorme rispetto alla rete. Finora il suo dritto non è andato alla grande. Ovviamente, parliamo di sole 2 partite. Se arriva in semifinale e travolge l’avversario, questo discorso ha il valore di un peto nel vento…”.
 

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