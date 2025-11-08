djokovic-rinuncia-alle-finals?-il-labiale-che-fa-sperare-musetti.-e-la-fitp-annuncia-il-forfait

(Adnkronos) –

Novak Djokovic vince l’Atp 250 di Atene e rinuncia alle Atp Finals di Torino? A giudicare dal labiale, sembrerebbe di sì. Al termine dell’epica finale del torneo greco contro Lorenzo Musetti, il serbo ha abbracciato l’azzurro e si è complimentato con lui per la grandiosa prestazione messa in campo. Le telecamere hanno ‘pizzicato’ poi un labiale che ‘porterebbe’ il toscano alle Atp Finals: “A Torino ci sarai anche tu”.

Un’ipotesi confermata anche dalla Fitp, che ha pubblicato un post su Instagram scrivendo: “Ci vediamo a Torino, Muso!! Il forfait annunciato da Novak Djokovic dopo la finale di Atene significa che Lorenzo entra di diritto alle Atp Finals! Per la prima volta l’Italia avrà ben DUE qualificati nel torneo di singolare e due nel torneo di doppio”, ha scritto la Federazione sul proprio profilo ufficiale, allegando una foto della Mole illuminata con il volto di Musetti

Il serbo non ha però ancora ufficializzato la sua decisione in merito al torneo torinese. Nel corso della premiazione, Nole si è limitato ai ringraziamenti: “Rispetto per Lorenzo, hai fatto una prova stupenda. So che non è bello sentirsi dire di aver perso dopo tre ore di grande tennis, la cosa positiva è il tuo gioco eccezionale. Tu forse mostri il miglior tennis sulla terra, ma sei talmente migliorato che il futuro sarà davvero brillante”. Djokovic ha aggiunto: “Grazie alla Grecia. Spero che questo torneo rimanga qui per il futuro, per tanto tempo. E grazie a tutta la mia famiglia, qui ci sono anche tutti i miei migliori amici. Per me è come aver giocato in casa”.