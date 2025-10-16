giovedì, 16 Ottobre , 25

Estorsioni con metodo mafioso, figlia e genero di Totò Riina andranno in carcere

(Adnkronos) - La Cassazione ha confermato la misura...

Sinner: “Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà grande battaglia”

(Adnkronos) - "Djokovic è davvero un grande modello...

Manovra, confermato contributo delle banche per 5 miliardi

(Adnkronos) - L'entità del contributo da banche e...

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’

(Adnkronos) - Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si...
djokovic-si-‘inchina’-a-sinner:-“troppo-forte,-mi-ha-preso-a-calci-nel-c…”
Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi ha preso a calci nel c…”

Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi ha preso a calci nel c…”

DALL'ITALIA E DAL MONDODjokovic si 'inchina' a Sinner: "Troppo forte, mi ha preso a calci nel c..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Novak Djokovic si inchina a Jannik Sinner dopo la semifinale persa nel Six Kings Slam. Il fuoriclasse serbo, ex numero uno del ranking Atp, ha ceduto contro l’azzurro in poco più di un’ora di gioco, senza mai entrare in partita: “Mi dispiace che oggi non abbiate potuto vedere una partita più lunga” ha detto il serbo a fine match, scusandosi con i tifosi. 

“È colpa sua, non mia – ha poi aggiunto con un sorriso -. Ho provato a intimidirlo in quell’ultimo game sul punto dello 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa, mi ha preso a calci nel c…, scusate il termine. Jannik colpiva la palla da ogni angolo ed è stato semplicemente troppo forte. Complimenti a lui e in bocca al lupo per la finale”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.