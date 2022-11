Djokovic vince a Torino, sesto successo alle Atp Finals

Battuto Ruud. Suo il montepremi di 4,7 milioni di dollari

Roma, 20 nov. (askanews) – E’ Novak Djokovic il vincitore delle Atp Finals 2022. Al Pala Alpitour il serbo torna a vincere la manifestazione dopo ben sette anni, superando in due set il norvegese Casper Ruud, numero 4 del Ranking Atp. Una vittoria che permette al tennista serbo di chiudere il torneo da imbattuto e, conseguentemente, di ricevere il massimo dei punti e del montepremi disponibile. Djokovic, attualmente numero 8 del ranking Atp, riceverà un assegno record da 4,740,300 dollari e 1500 punti che gli permetteranno di risalire fino alla quinta posizione nel ranking mondiale. Eguagliato il record di Roger Federer con sei successi Alle Atp Final Series. Djokovic chiude anche da imbattuto, vince il titolo n°91 della carriera.

“E’ stato un match difficile, deciso da un solo break di vantaggio – ha detto a fine gara Djokovic – Nel primo set ho cercato di far iniziare lo scambio e di essere aggressivo con il dritto. Il punto chiave è stato il 30 pari nell’ultimo game, 31 colpi. Incredibile, Ruud gioca davvero veloce e nell’ultimo game mi sono spaventato perchè ho sbagliato due colpi facili. Ho chiuso con un ace, contento di aver vinto dopo sette anni questo torneo. Questo lo rende ancora più importante. E’ stata una stagione inusuale per tanti motivi, tutti lo sanno. E’ una bella soddisfazione. Adesso voglio un paio di settimane di vacanza, poi attendo il permesso per giocare altri tornei”

continua a leggere sul sito di riferimento