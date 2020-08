Dl agosto: arriva la ‘bollinatura’ della Ragioneria generale

Dl agosto: testo ‘bollinato’ da Ragioneria, 115 gli articoli

AGI – È stato ‘bollinato’ dalla Ragioneria generale dello Stato il dl agosto. Il testo definitivo, di cui l’AGI ha preso visione, è composto di 115 articoli. Tra le novità, il raddoppio dei fondi per la Newco Alitalia, portato a 20 milioni, e la doppia rateizzazione per il pagamento delle tasse sospese per la crisi innescata dal coronavirus: oltre alla rateizzazione in 24 mensilità del 50% delle tasse, è prevista anche la possibilità di rateizzare in 4 mensilità anche il primo 50%, quello da versare entro il 16 settembre.

