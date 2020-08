Dl Agosto, via libera del Cdm “salvo intese”

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto agosto da 25 miliardi ‘salvo intese tecniche’. “Con il Dl agosto abbiamo approvato misure significative, stanziando nel complesso a 100 miliardi, un provvedimento con cui tuteliamo l’occupazione, sosteniamo lavoratori ed imprese, alleggeriamo scadenze fiscali, aiutiamo

regioni, enti locali e sud”. A dirlo il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a margine del Cdm.

“Ancora un altro passo, continuiamo a investire nelle donne. Nel #dl agosto – scrive su Facebook il ministro per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti – abbiamo inserito 3 milioni di euro per un fondo interamente destinato alla promozione delle formazione personale delle donne e in particolare alle casalinghe,

