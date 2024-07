dl-agricoltura,-bergesio-(lega):-misure-per-sostegno-agricoltori-a-360-gradi

Sostegni alle imprese agricole in difficoltà. Investimento complessivo di 600 mln di euro

“Siamo soddisfatti di aver potuto presentare alla Camera una politica che investirà 600 milioni di euro e risponderà alle esigenze dell’agricoltura italiana”, lo ha affermato il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega), vicepresidente della commissione Agricoltura in Senato e relatore del dl Agricoltura.

“Stiamo pensando a sostenere le imprese agricole in difficoltà, ma anche a proporre un uso consapevole del suolo. Questo porterà finalmente chiarezza e regole nel settore”, ha detto Bergesio.

“Abbiamo introdotto un calcolo per valutare il valore dei prodotti agricoli, ha aggiunto, attraverso la determinazione dei costi di produzione con l’obiettivo di determinare le esigenze agricoltori per la trasformazione dei prodotti agricoli e garantire che almeno venga compensato in termini di costi”.

Il decreto si riferisce non solo a quelli legati alla fauna selvatica, ma anche alla questione del contrasto alla PSA: “Abbiamo istituito un sistema per combattere la peste suina e fornire risposte tempestive in questo campo”.

Da segnalare prosegue: “Le proposte sulla siccità sostengono gli sforzi del Ministro Salvini al MIT di estendere la data di entrata in vigore dei flussi ecologici minimi desiderati dall’Unione Europea fino al 31 dicembre 2026”.

“Infine, ha sostenuto il senatore, abbiamo inserito norme sull’attuazione delle condizioni assicurative, con le quali abbiamo lottato più volte per garantire la tutela della produzione agricola italiana. Sostenere gli agricoltori con interventi strutturali e fornire un sostegno a 360 gradi per garantirlo”.

Ciro Di Pietro

