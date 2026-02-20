venerdì, 20 Febbraio , 26

Dentro la mente di un negoziatore di ostaggi. Finucci racconta Michael Tsur

(Adnkronos) - Ci sono libri che spiegano un...

Milano Malpensa, una pista chiude per due mesi: voli spostati a Linate

(Adnkronos) - Chiude per quasi due mesi una...

Acca Larenzia, tutti prosciolti dal gup per i saluti romani

(Adnkronos) - Il gup di Roma ha prosciolto...

Da Alyssa Milano a Sharon Stone, Hollywood in lutto per Eric Dane

(Adnkronos) - La notizia della scomparsa di Eric...
dl-bollette,-confagri:-il-parlamento-intervenga-a-favore-aziende-agricole
Dl Bollette, Confagri: Il Parlamento intervenga a favore aziende agricole

Dl Bollette, Confagri: Il Parlamento intervenga a favore aziende agricole

NewsDl Bollette, Confagri: Il Parlamento intervenga a favore aziende agricole
Redazione-web
Di Redazione-web

Si adoperi per esaminare nuovamente il Dl ratificato dal Consiglio dei Ministri

Confagricoltura richiede al Parlamento di impegnarsi “da subito” a rivedere il Decreto-legge sulle Bollette approvato dal Consiglio dei Ministri, per prevenire la chiusura di numerosi impianti e salvaguardare migliaia di aziende agrozootecniche e agroforestali che forniscono prodotti e scarti.

Secondo la confederazione agricola, il decreto approvato dal CdM “sebbene rappresenti uno strumento atteso da famiglie e imprese per abbattere i costi energetici, mette in pericolo la sostenibilità delle aziende agricole che negli ultimi anni hanno investito nelle energie rinnovabili, contribuendo in maniera significativa alla transizione ecologica del Paese”.

“Il progetto di ridurre i costi per le imprese nel prossimo triennio è senza dubbio meritevole, – dichiara Confagricoltura – tuttavia è fondamentale analizzare con attenzione l’impatto delle misure previste per i produttori di energia rinnovabile”.

Ciro Di Pietro

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.