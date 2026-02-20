dl-bollette,-confagri:-il-parlamento-intervenga-a-favore-aziende-agricole

Si adoperi per esaminare nuovamente il Dl ratificato dal Consiglio dei Ministri

Confagricoltura richiede al Parlamento di impegnarsi “da subito” a rivedere il Decreto-legge sulle Bollette approvato dal Consiglio dei Ministri, per prevenire la chiusura di numerosi impianti e salvaguardare migliaia di aziende agrozootecniche e agroforestali che forniscono prodotti e scarti.

Secondo la confederazione agricola, il decreto approvato dal CdM “sebbene rappresenti uno strumento atteso da famiglie e imprese per abbattere i costi energetici, mette in pericolo la sostenibilità delle aziende agricole che negli ultimi anni hanno investito nelle energie rinnovabili, contribuendo in maniera significativa alla transizione ecologica del Paese”.

“Il progetto di ridurre i costi per le imprese nel prossimo triennio è senza dubbio meritevole, – dichiara Confagricoltura – tuttavia è fondamentale analizzare con attenzione l’impatto delle misure previste per i produttori di energia rinnovabile”.

Ciro Di Pietro