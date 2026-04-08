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Dl bollette, Meloni: decreto coraggioso, aiuta famiglie e imprese

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Roma, 8 apr. (askanews) – “Il decreto bollette è legge. È un provvedimento che garantirà risparmi e benefici diretti per famiglie e imprese. Aiutiamo chi è più in difficoltà con il bonus sociale che sale a 315 euro, riduciamo gli oneri generali di sistema che gravano sulle bollette di oltre quattro milioni di imprese, poniamo le basi per abbassare in modo strutturale il costo dell’energia”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“È – aggiunge – un decreto concreto e coraggioso, con norme che nessun altro prima di noi aveva immaginato di scrivere. Il Governo continua a lavorare per aiutare i nostri cittadini e difendere chi lavora e produce”.

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