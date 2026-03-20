dl-carburanti,-meloni:-tempo-limitato,-dipende-da-come-evolve-la-crisi

Misura elettorale? Opposizioni non hanno idee chiare

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – “Dipende da come evolve la crisi”: il decreto carburanti “non lo abbiamo fatto con un tempo limitato per una questione elettorale ma perché non sappiamo qual è la tempistica. Prima di mettere risorse aspettiamo a veder come evolve la crisi e se necessario aggiusteremo il tiro”. Quanto alle critiche delle opposizioni, che parlano di decreto ‘elettorale’, “prendo atto che avrebbero preferito che non lo facessimo però mi sembrava che anche loro lo avessero chiesto. Nel provvedimento ci sono anche le accise mobili che ci chiedevano. Non mi sembra che abbiano le idee chiarissime”. Così la premier Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.