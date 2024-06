dl-coesione,-salvitti-(fdi):-liberiamo-risorse-per-ridurre-divari

“La decontribuzione favorirà le imprese”

“Con tale provvedimento speriamo di raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di attuare le riforme della Politica di Coesione previste dalla revisione del PNRR”, così ha detto Giorgio Salvitti, senatore e leader nazionale di Fratelli d’Italia, intervenendo in Aula sul Dl Coesione.

“È l’ultimo tassello di un mosaico molto più ampio, perché parte integrante del Piano strategico: un investimento di 74 miliardi di euro finalizzato a colmare lacune in alcuni settori strategici. L’idea di ​​dividere l’Italia è assurdo e inverosimile, poiché prevede il riorientamento delle infrastrutture del Mezzogiorno attraverso un progetto chiaro”.

Salvitti ha spiegato che il Decreto Coesione “mette in dialogo tra loro i diversi fondi disponibili per la coesione, quelli per lo sviluppo e il PNRR per perseguire la stessa visione strategica di ripartenza economica del Paese. In questo modo liberiamo risorse per il Sistema Italia: l’unico modo per creare ricchezza è dare alle imprese opportunità di business, cosa facilitata anche dalla riforma della riduzione fiscale e dagli interventi in materia fiscale”.

Ciro Di Pietro

