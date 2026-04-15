mercoledì, 15 Aprile , 26

Frana a Niscemi, 13 indagati per disastro colposo

(Adnkronos) - Sono tredici le persone indagate dalla...

Farmacie, Gemmato: “50 milioni per rafforzare la sanità vicino ai cittadini”

(Adnkronos) - "Il Governo ha investito molto sulla...

Cattani (Farmindustria): “La spesa farmaceutica non è fuori controllo, due priorità al Governo payback e Testo unico”

(Adnkronos) - "Il mio invito al Governo è...

Sanità, Schillaci: “Entro l’estate Piano nazionale che manca da 15 anni”

(Adnkronos) - In Italia, dall'accesso ai farmaci innovativi...
HomeAttualitàDl Pnrr, ok Senato a fiducia con 101 sì. Diventa legge
dl-pnrr,-ok-senato-a-fiducia-con-101-si.-diventa-legge
Dl Pnrr, ok Senato a fiducia con 101 sì. Diventa legge
Attualità

Dl Pnrr, ok Senato a fiducia con 101 sì. Diventa legge

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 15 apr. (askanews) – Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sulla conversione in legge del decreto Pnrr, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera in prima lettura, con 101 voti favorevoli, 63 voti contrari e 2 astenuti.

Il decreto era in scadenza il prossimo 20 aprile ed è giunto ieri in Aula a Palazzo Madama dalla commissione Bilancio senza mandato al relatore. Col voto di fiducia del Senato, il provvedimento, di 40 articoli, diventa legge.

Nel dl sono contenute una serie di misure che puntano alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli obiettivi del piano, oltre che interventi sulla governance.

Arriva anche l’obbligo di registrare entro il 10 del mese sulla piattaforma ReGiSi dati sull’avanzamento della realizzazione dei lavori e la fissazione del termine del 30 giugno anche per gli interventi del Piano che avevano una scadenza antecedente. Tra le misure introdotte durante l’esame in Commissione il ripristino dei finanziamenti per Radio Radicale.

Previous article
Nuova linea di giochi ispirata al film Super Mario Galaxy
Next article
Xi a leader Vietnam: modernizzatevi ma “non mutate colore”

POST RECENTI

Attualità

Coldiretti: ok definitivo Legge Caselli tutela filiera da 707 mld

Roma, 15 apr. (askanews) – La conversione in legge del ddl sui reati agroalimentari approvata dalla Camera nella Giornata del Made in Italy segna "una...
Attualità

Pichetto: l’Italia ha un problema sui fabbricati in cemento armato anni ’50

Roma, 15 apr. (askanews) – In Italia "un certo problema ce l’abbiamo sugli edifici. Da noi sono ‘storici’ i fabbricati a 70 anni. Però il...
Attualità

Giansanti: export vino strategico, fondamentali nuovi mercati

Roma, 15 apr. (askanews) – "Quando si parla di vino si parla di Confagricoltura e viceversa. Per noi il settore vitivinicolo è di fondamentale importanza...
Attualità

Tipologia “Conero Docg Rosato” ha debuttato a Vinitaly con Imt

Milano, 15 apr. (askanews) – Il "Conero Docg Rosato" ha debuttato a Vinitaly, dove l’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) ha presentato per la prima...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.