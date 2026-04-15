Dl Pnrr, ok Senato a fiducia con 101 sì. Diventa legge

Roma, 15 apr. (askanews) – Via libera del Senato alla fiducia posta dal governo sulla conversione in legge del decreto Pnrr, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera in prima lettura, con 101 voti favorevoli, 63 voti contrari e 2 astenuti.
Il decreto era in scadenza il prossimo 20 aprile ed è giunto ieri in Aula a Palazzo Madama dalla commissione Bilancio senza mandato al relatore. Col voto di fiducia del Senato, il provvedimento, di 40 articoli, diventa legge.
Nel dl sono contenute una serie di misure che puntano alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli obiettivi del piano, oltre che interventi sulla governance.
Arriva anche l’obbligo di registrare entro il 10 del mese sulla piattaforma ReGiSi dati sull’avanzamento della realizzazione dei lavori e la fissazione del termine del 30 giugno anche per gli interventi del Piano che avevano una scadenza antecedente. Tra le misure introdotte durante l’esame in Commissione il ripristino dei finanziamenti per Radio Radicale.