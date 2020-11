AGI – Il governo si appresta a varare domani una nuova richiesta di scostamento di bilancio per il 2020 da circa 7 miliardi che servirà a rafforzare le misure di ristoro già messe in campo per le imprese colpite dalle restrizioni anti-Covid . In Cdm dovrebbe approdare una nuova Relazione al Parlamento con una richiesta di extra-deficit che va ad aggiungersi ai 100,3 miliardi già autorizzati finora per fronteggiare l’emergenza.

Il nuovo scostamento , ha spiegato il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, “potrebbe essere attorno a 7 miliardi di euro, che andrebbero a rifinanziare i due decreti Ristori che prevedono misure per le attività direttamente coinvolte dalle misure restrittive e in parte a finanziare ulteriori misure”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Dl Ristori: il governo è pronto a varare un nuovo scostamento di bilancio da 7 miliardi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento